أوغندا تنتقد عدم المساواة فى توزيع لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت وكيلة وزارة الصحة ديانا أتواين، فى تصريحات خاصة لتلفزيون (سى إن إن) الأمريكى اليوم الأربعاء: "نعيش فى عالم اللامساواة ونرى ذلك جليًا فى عملية توزيع اللقاحات.. كل الأرواح مهمة أيا كان موقعها سواء فى إفريقيا أو فى الدول المتقدمة".

وأضافت: "لقد أحزننى أن الدول التى كانت تدعم وتنقذ الدول النامية قد قررت حجب اللقاحات ومنحها للأطفال رغم أنهم الفئة الأقل عرضة للخطر".

وتابعت قائلة: "لا أعرف متى سيتم تطعيم الشعب بالكامل فى البلاد، لأن اللقاحات غير موجودة وغير متاحة للشراء فى الوقت الذى تقدم فيه الدول الغربية اللقاح للأطفال وتتجه نحو إعادة الفتح بالكامل".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ما تمتلكه أوغندا من لقاح مضاد لفيروس "كورونا"، فى الوقت الحالى، يقل عن 20 ألف جرعة وذلك بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات.