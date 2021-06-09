تردد قناة أون تايم سبورت on time sports hd 1 الناقلة مباراة مصر وجنوب أفريقيا الأوليمبي الودي

يبحث محبي مشاهدة مباريات كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، للاستمتاع بالمباريات التي تبثها القناة على شاشتها، ومن أهم المباريات التي ستنقلها القناة هي مباراة المنتخب الأوليمبي المصري ضد منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي، يوم الخميس 2021/06/10 في السادسة مساءً من ملعب استاد السويس الجديد، ضمن تحضيرات الفراعنة لمباريات دورة طوكيو الأوليمبية 2020، والتي يسعى خلالها أبناء شوقي غريب لتقديم بطولة قوية وإحراز ميدالية أوليمبية، والقناة أعلنت عن تقديم أستوديو تحليلي قبل اللقاء لتغطية المباراة من كل الجوانب الفنية وفيما يلي تردد القناة الجديد. تردد قناة أون تايم سبورت على القمر نايل سات التردد 10853 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 قنوات ON TIME SPORTS قنوات ON TIME SPORTS هي قنوات مصرية متخصصة في الرياضة تتكون من 3 قنوات تحمل نفس الاسم، ملك الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين، أنشأة القناة عام 2017 وكانت تسمى قنوات أون سبورت، ثم تم دمج القناة مع قناة تايم سبورت عام 2019 أثناء مباريات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في القاهرة، وكانت تبث جميع مباريات البطولة على التردد الأرضي، القناة تستقطب محبي الرياضة في مصر والعالم العربي، وتمتلك العديد من الحقوق الحصرية التي تجلب لها المشاهدين، ومن أهم حقوق القنوات الحصرية ما يلي. أهم الحقوق الحصرية لمجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز في كرة القدم وهي البطولة الأهم التي تمتلكها القناة. مباريات مسابقة كأس مصر والسوبر المصري. مباريات المنتخبات المصرية الودية الدولية التي تقام في مصر مثل مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم. مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية في الأدوار التمهيدية التي تلعب في مصر عبر ترددها الأرضي. جميع المباريات في مختلف المسابقات الفردية والجماعية التي تقام في مصر ” كرة يد، سلة، طائرة، تنس طاولة”. أهم الحقوق الحصرية لمجموعة قنوات أون تايم سبورت تردد قناة أون تايم سبورت على القمر نايل سات الوسوم

يبحث محبي مشاهدة مباريات كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، للاستمتاع بالمباريات التي تبثها القناة على شاشتها، ومن أهم المباريات التي ستنقلها القناة هي مباراة المنتخب الأوليمبي المصري ضد منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي، يوم الخميس 2021/06/10 في السادسة مساءً من ملعب استاد السويس الجديد، ضمن تحضيرات الفراعنة لمباريات دورة طوكيو الأوليمبية 2020، والتي يسعى خلالها أبناء شوقي غريب لتقديم بطولة قوية وإحراز ميدالية أوليمبية، والقناة أعلنت عن تقديم أستوديو تحليلي قبل اللقاء لتغطية المباراة من كل الجوانب الفنية وفيما يلي تردد القناة الجديد. تردد قناة أون تايم سبورت على القمر نايل سات التردد 10853 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 قنوات ON TIME SPORTS قنوات ON TIME SPORTS هي قنوات مصرية متخصصة في الرياضة تتكون من 3 قنوات تحمل نفس الاسم، ملك الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين، أنشأة القناة عام 2017 وكانت تسمى قنوات أون سبورت، ثم تم دمج القناة مع قناة تايم سبورت عام 2019 أثناء مباريات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في القاهرة، وكانت تبث جميع مباريات البطولة على التردد الأرضي، القناة تستقطب محبي الرياضة في مصر والعالم العربي، وتمتلك العديد من الحقوق الحصرية التي تجلب لها المشاهدين، ومن أهم حقوق القنوات الحصرية ما يلي. أهم الحقوق الحصرية لمجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز في كرة القدم وهي البطولة الأهم التي تمتلكها القناة. مباريات مسابقة كأس مصر والسوبر المصري. مباريات المنتخبات المصرية الودية الدولية التي تقام في مصر مثل مباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم. مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية في الأدوار التمهيدية التي تلعب في مصر عبر ترددها الأرضي. جميع المباريات في مختلف المسابقات الفردية والجماعية التي تقام في مصر ” كرة يد، سلة، طائرة، تنس طاولة”. أهم الحقوق الحصرية لمجموعة قنوات أون تايم سبورت تردد قناة أون تايم سبورت على القمر نايل سات

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