كلية الأمير سلطان بالظهران رابط التسجيل وطريقة التقديم لكلية الامير سلطان العسكرية

شروط القبول والتسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية بالظهران للعلوم الصحية بالمملكة. حيث يرغب الكثير من الشباب المملكة السعودي في اللحاق بتلك الكلية المميزة. ثم أنه يمتاز منتسبي كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية مكانة اجتماعية ووظيفة مرموقة في المستقبل. بالإضافة أن الوظيفة في العسكرية السعودية. بالإضافة أنه تم الإعلان عن قبول التقديم والالتحاق لكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران.

التقديم للرجال والنساء ممن يحملون الثانوية العامة لاستكمال الدراسة لمرحلة البكالوريوس.

ثم التقديم من اليوم السابع من يونيو 2021 الموافق 26 شوال 1442 وينتهي التقديم في 11 يونيو 2011 ميلادياً الموافق الأول من ذو القعدة.

وبعد ذلك الأقسام والتخصصات التي يدرسها كلية الأمير سلطان ” قسم التمريض، قسم العناية التنفسية، وقسم التخدير، إدارة المعلومات الصحية، مساعد طبيب أسنان، قسم علوم المختبرات الإكلينيكية”

الدخول إلى موقع الكلية والتسجيل بطريقة إلكترونية حسب المواعيد والشروط المعلن عنها.

ثم القيام بملئ البيانات المطلوبة إجبارياً بصفحة الالتحاق مع التأكيد بحفظ الرقم السري للمستخدم.

التأكد من ظهور عبارة مستمر أو غير مكتمل بسبب وجود مشكلة أثناء التسجيل والتأكد بأن حالة الطلب مكتملة حتي تكون حالة التسجيل صحيحة.

بالإضافة لذلك مراعاة عدم قبول طلبات أو تعديلات بعد انتهاء الفترة التي تم الإعلان عنها آلياً.

التأكيد علي استبعاد علي من لا ينطبق عليه الشروط سواء في مرحلة القبول أو مرحلة الدراسة.

أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والجنسية والأصل.

ثم يتم استثناء من كان يدرس أثناء عمل والده في خدمة المملكة بالخارج.

بعد ذلك يتم قبول طلاب الثانوية العامة في قسم العلوم الطبيعية أو ما يعادلهم.

ثم يجب أن لا يقل معدل التراكمي للطلاب عن 90% في الثانوية.

بالإضافة إلى عدم مرور أكثر من ثلاث سنوات لحملة الثانوية العامة مع مراعاة الأولوية لحملة الثانوية هذا العام 1442.

آلا يتجاوز عمر الطالب ثلاث وعشرون عاماً من تاريخ تقديم الطلب.

ثم يجب علي الطالب أجتياز الفحص الطبي عند الطلب.

بالإضافة إلى شرط آلا يكون قد تم فصل الطالب من أحدي الكليات لأسباب تأديبية أو أكاديمية.

موعد التقديم كلية الأمير سلطان العسكرية والتخصصات المتاحةطريقة التقديم في كلية الأمير سلطان العسكريةشروط القبول والتسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية

وللتسجيل علي كلية الأمير سلطان للعلوم الصحية الدخول علي الرابط الرسمي لها ثم التسجيل باسمك والنقر علي تسجيل الدخول وحفظ الاسم وكلمة المرور التي تم الدخول لها لتقديم الطلب.