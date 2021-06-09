الاردن : بتر ابهام شخص في مشاجرة باربد

دوت الخليج :- اصيب شخص اليوم الثلاثاء خلال مشاجرة بمحافظة ربد . وفي التفاصيل : وقعت مشاجرة ظهر اليوم بين شخصين في مدينة اربد اصيب على اثرها شخص في يده بتر في الابهام وحالته حسنة حيث جرى القاء القبض على الطرف الاخر وجرى توديعه للقضاء وتوقيفه في احد مراكز الاصلاح والتاهيل .

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