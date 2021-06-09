نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت عبر موقع وزارة الصحة الكويتية أونلاين cov19vaccine في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط حجز موعد تطعيم لقاح كورونا في الكويت، والفئات المستبعدة من أخد تطعيم لقاح كورونا في الكويت قائمة اهتمامات الكثير من المواطنين في الكويت خلال الفترة الماضية بالتزامن مع إعلان الحكومة الكويتية تعاقدها لشراء لقاحات جديدة لتلبية احتياجات أبنائها في إطار حرصها على الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين رعاياها.

حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت

في السياق ذاته طالبت وزارة الصحة الكويتية المواطنين بضرورة حجز موعد تطعيم لقاح كورونا عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة في الكويت وتسجيل البيانات المرضية لمن يعانون من أمراض مزمنة أو عارضة، من أجل تحديد اللقاح المناسب لكل حالة لضمان الحالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم بدء تفعيل حجز موعد أخذ تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الكويت على أن يتم تخصيص صالة أرض المعارض؛ لاستقبال المواطنين والمقيمين المتقدمين للحصول على اللقاح.

الفئات المستبعدة من اخذ لقاح فيروس كورونا الكويت

كما حددت وزارة الصحة الكويتية الفئات المستبعدة من أخذ تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الكويت، وتتمثل فيما يلي:-

الحوامل .

الأشخاص المصابون بأمراض معدية.

الأفراد الذين يعانون من حساسية ضد الأدوية أو المأكولات.

الأشخاص الذين حصلوا على أي تطعيمات خلال أخر 30 يوما.

شروط اخذ مسحة كورونا الكويت

كما طالبت وزارة الصحة في الكويت المواطنين الراغبين في حجز موعد لقاح كورونا بتدوين الأمراض التي يعانون منها والتي تتمثل فيما يلي:-

أمراض السمنة مرضى السرطان النشط مرضى الإيدز ونقص المناعة أمراض السكري والكلى والكبد أمراض الدم والقلب، والدورة الدموية أصحاب الأمراض المزمنة والجهاز التنفسي مرضى زراعة نخاع العظام أو الأعضاء الأخرى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم من تعرضوا للإصابة بالذبحة الصدرية الذين يتعاطون أدوية الكورتيزون أو أدوية مثبطة للمناعة لفترة طويلة

رابط حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية تفعيل رابط حجز موعد تطعيم كورونا في الكويت بكل سهولة من خلال موقع وزارة الصحة الرسمي.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاحات المتوافرة في الكويت حاليا هي لقاح فايزر الذي انتجته شركتا فايزر وبيونتك، على أن يتم التعاقد مع اللقاحات الأكثر فعالية بشكل دوري.