طريقة تحديث بيانات الراجحي عبر الهاتف المصرفي

تحديث بيانات الراجحي من الأشياء الضرورية التي يتعين على عملاء البنك إجراءها وذلك لضمان عدم إيقاف الخدمات والمميزات المقدمة إليهم من قبل البنك، وقد تم إتاحة تحديث بيانات الراجحي عن طريق الهاتف المصرفي الراجحي وكذلك تحديث البيانات الراجحي الخدمة الذاتية ويتم ذلك بناء على تعليمات البنك في ضرورة تحديث بيانات العملاء لضمان استمرار التعامل على الحسابات الخاصة بهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تحديث بيانات الراجحي.

تحديث بيانات الراجحي

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها تحديث بيانات الراجحي والتي قام بتوفيرهم البنك للتسهيل على العملاء ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك والانتظار لفترات طويلة وتتلخص هذه الطرق في:

أن يقوم العميل بالتوجه إلى أحد مقرات بنك الراجحي ومن ثم تحديث البيانات.

أن يقوم العميل بتحديث البيانات أونلاين عبر خدمة مباشر الأفراد المقدمة من البنك.

أن يقوم العميل بتحديث البيانات عن طريق الهاتف المصرفي.

أن يقوم العميل بتحديث البيانات عبر الصراف الآلي.

يقوم العميل بالاتصال بالرقم الموحد الجديد وهو 920003344 على أن يتم الاتصال من خلال الرقم المسجل لدى البنك.

يتم الضغط على الرقم (0) بعد اختيار لغة التحدث.

بعدها يتم الضغط على رقم (5) للاستفادة من الخدمات الصوتية.

يطلب بعد ذلك الموقع من العميل إدخال تاريخ الميلاد.

يتم بعدها إرسال رسالة نصية إلى الجوال المسجل لدى البنك تفيد بتحديث البيانات بعد الانتهاء من تعليمات الخدمة الصوتية ويتم إرسال الرسالة بعد مرور ما يقارب 24 ساعة بحد أقصي.

طرق تحديث البيانات في الراجحيتحديث بيانات الراجحي عن طريق الهاتف المصرفيتحديث بيانات الراجحي عبر الصراف الآلي

تعد خدمة تحديث البيانات عبر الصراف الآلي من أكثر الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي تميزًا حيث أنها توفر على العملاء عناء الانتظار داخل فروع البنك ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: