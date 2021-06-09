استطلاع سعر البنزين في السعودية اليوم بعد مراجعة أرامكو لشهر يونيو 2021 تحديثات اسعار بنزين 91 وبنزين 95 بجميع محطات الوقود

سعر البنزين في السعودية اليوم تشهد هذه الساعات استعداد منسق بل شركة ارامكو للبترول السعودية الإعلان رسميا عن التحديثات الخاصة بأسعار البنزين والمنتجات البترولية بشكلٍ عام في المملكة العربية السعودية، حيث قامت خلال الأيام الماضية بعمل المراجعة الدورية التي تقوم بها بشأن أسعار البنزين العالمية والعديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على تحديد اسعار البنزين الجديدة سواء بالارتفاع او بالانخفاض، حيث يتم شهريا إجراء هذه المراجعة وطرح تحديثات الاسعار الجديدة، ومن المقرر أن تقوم شركة أرامكو خلال الساعات القادمة بالإعلان عن أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 والتي يتم العمل بها حتى الشهر القادم، نتابع تحديث أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2021 وسوف نوضح الان تفاصيل أسعار البنزين في السعودية.

سعر البنزين في السعودية اليوم

ننشر سعر البنزين في السعودية يونيو 2021 حيث أن شركة أرامكو تستعد لطرح اسعار البنزين الجديدة من المقرر ان يتم الاعلان رسميا من قبل شركة ارامكو للبترول عن الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين لشهر يونيو الجاري، رسميا يوم الخميس الموافق 10 من شهر يونيو، والذي يوافق يوم 29 من شهر شوال، على ان يتم تطبيق الأسعار الجديدة في اليوم التالي في صباح يوم الجمعة 11 من شهر يونيو، وذلك حسب الالية التي تتم بشكل شهري من قبل شركة ارامكو السعودية للبترول.

اسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو في السعودية

اما عن توقعات أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية لشهر يونيو، فمن المتوقع ان تستقر أسعار البنزين ولا يوجد اختلاف ملحوظ في الأسعار، والتي يتم تحديدها تبعا لمجموعة من العوامل تقرها الحكومة السعودية، وقد جاءت أسعار البنزين الحالية كالتالي:

بنزين 91 2.08 ريال سعودي بنزين 95 2.23 ريال سعودي الديزل 0.52 ريال سعودي الكيروسين 0.75 ريال سعودي البترول المسال 0.75 ريال سعودي

سنكون معكم خلال الساعات التالية لنشر تحديثات اسعار بنزين 91 وبنزين 95 والتي سوف تنشرها شركة ارامكو عبر موقعها الرسمي على الانترنت ثم يتم تطبيقها فى جمع محطات الوقود والطاقة بمختلف المناطق والمحافظات بالسعودية فتابعونا.