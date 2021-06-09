كيفية الدخول السحب الجديد في مسابقة الحلم وأرقام الاشتراك

مسابقة الحلم في شكلها الجديد في عام 2021، بمجرد الانتهاء من مسابقة الحلم للعام الماضي والإعلان عن اسم الشخص الفائز بدأ البرنامج بالتجهيز لكافة الاستعداد لبدء مسابقة الحلم بشكل جديد في هذا العام، فقد انتهت المسابقة بفوز شاب مصري يدعى “حاتم هيكل” بجائزة المليون دولار، حتى هذا الوقت يتم استقبال طلبات الاشتراك الجديدة من مختلف دول العالم وذلك من خلال التواصل على أرقام الاشتراك الخاصة بكل دولة، وقد قامت الإدارة بتوفير رقم موحد دولي ليتمكن الأشخاص من التواصل مع البرنامج من خلاله.

نتيجة التقارير المقدمة من الإدارة فإنه من المتوقع أن يكون قيمة المبالغ المالية في تلك المسابقة تتجاوز 3.5 مليون دولار، فبعد الإعلان عن آخر فوز في مسابقة الحلم تبدأ الاستعدادات من قبل الإدارة والأشخاص الذين يرغبون في التسجيل في مسابقة الحلم، خاصة أن هذا العام سيشهد تغيير مفاجئ وملحوظ في مسابقة الحلم، فقد كان آخر شخص فاز بمسابقة الحلم على مبلغ قدره حوالي 500 ألف دولار أمريكي، الشاب المصري محمد طارق عبد الوهاب.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2021:

مسابقة الحلم للعام الجديد نعرض من خلال موقعنا ثقفني، ومن خلال هذا المقال نعرض خطوات الاشتراك لتفعيل التسجيل وإمكانية الاشتراك، وهذا من خلال اتباع هذه الخطوات وهي:

الدخول على الرابط الرسمي لمسابقة حلم والبحث في أرقام التواصل حول الرقم الخاص بدولتك. بمجرد اختيار رقم الاتصال يتم إرسال حلم أو Dream. إرسال إجابة السؤال الصحيح

أرقام مسابقة الحلم من مصر اتصالات 95450 فودافون 95450 أورنج 95450

أرقام مسابقة الحلم من العراق Asiacell 2266 Korek 2180 Zain 2833 1200

أرقام مسابقة الحلم من الأردن Orange 98880 Umniah 98858 Zain 98858 70

أرقام مسابقة الحلم من سوريا MTN 1736 Syriatel 1736

أرقام مسابقة الحلم من المغرب Inwi 9669 Orange 9669

أرقام مسابقة الحلم من فلسطين Jawwal 1623 Wataniya 6750

أرقام مسابقة الحلم من تونس Tunisie Telecom 85988 Ooredoo 85988 Orange 85988

أرقام مسابقة الحلم من الكويت Zain 96922 VIVA 50640 GSM 4141 gsm 4141

أرقام مسابقة الحلم من السعودية Mobily 650444 Zain 755505 Zain 755505 Mobily 650444 LEBARA 313131 Virgin Mobile 300300 Thuraya 0088216101074

أرقام مسابقة الحلم من الإمارات Etisalat 6070 Du 3636

أرقام مسابقة الحلم من البحرين Batelco 94000 VIVA 98885 VIVA 98885 Batelco 94000

أرقام مسابقة الحلم من عمان

أرقام الاشتراك بمسابقة الحلم:مسابقة حلم جائزة ربع مليون دولار:

أعلن برنامج حلم من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ ساعات قليلة عن فرصة الحصول على ربح ربع مليون دولار 250 ألف دولار، حيث يتم الاختيار بشكل تلقائي دون تدخل أو تحت شروط معينة، وبمجرد الإعلان عن تاريخ السحب سوف نوافي كافة متابعينا من خلال هذا المقال.