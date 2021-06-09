صبغ الشعر في المنام مدلوله للمرأة والرجل من كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين

صبغ الشعر في المنام من الأحلام التي تهم الحالم حول مدلول الرؤية، والعديد من الناس لديه اعتقاد كبير بأن الأحلام هي عبارة عن رسالة لها مغزى وتحتاج إلى تفسير، ولذلك توجد كتب لتفسير الأحلام لعلماء دين متخصصين في هذا المجال، ومن هؤلاء العلماء المشهورين ابن سيرين، وابن شاهين، والنابلسي، وسوف نتعرف من خلالهما على تفسير رؤية صبغ الشعر في المنام، فهيا بنا نعرف منهم تفسير هذه الرؤى.

صبغ الشعر في المنام لابن سيرين

ورد في كتاب تفسير الأحلام للشيخ ابن سيرين أن حلم الشعر في المنام يعني:

شعر الرأس في المنام هو عبارة عن مال وطول عمر

فمن رأى الشعر الطويل في الحلم وهو دائمًا يعمل على الإصلاح فهو زيادة ووقاية وهيبة له.

وإن كان صاحب الرؤيا غني فهي عبارة عن مال، وإن رأها فقير فهي ذنوبه

أما حسن شعر الرأس فهو شرف وعز.

ويقول ابن سيرين أيضًا أن رؤية صبغ الشعر لأحد الأشخاص فهذا يعني أنه سوف يبشر بمناسبة سعيدة.

أما إذا رأى الشخص نفسه أنه يصبغ شعره فهذا يدل على المال الكثير والعمر الطويل ويصرفه في طاعة الله ورسوله.

وإن كان صاحب هذه الرؤيا رجل من الرجال الصالحين فهذا يدل على الزيادة في العلم ووقاية من الأمراض

وكذلك وقاية من المخاطر ووجود هيبة له بين الناس.

أما إذا رأى هذه الرؤيا رجل فقير فهذا معناه أن الله عز وجل سوف يغفر له ذنوبه.

تفسير ألوان صبغات الشعر في الحلم

تختلف تأويل حلم صبغة الشعر في المنام تبعا للرائي ، وشخصيته وما حوله من مواضيع في حياته، وعن ألوان الصبغات نوضح الأتي:

صبغ الشعر في المنام باللون الأصفر لصاحب الرؤى فهذا يدل على الحقد والحسد من شخص ما حوله، وأيضًا رسالة لوجود الحزن والمرض.

أما عن صبغ الشعر باللون الأسود يدل على الانتقال من مرحلة لأخرى، مثل وجود زواج أو عقد عمل جديد أم نجاح في دراسة وتفوق.

وصبغ الشعر باللون البني يدل على أن صاحب الرؤية سوف يبشر بسعادة وتفاهم أسري وثروة وفيرة.

أمور كثيرة قد تحيط بحلم صبغ الشعر في المنام لا يمكن أن يفسر الحلم كما هو للكافة بتفسير واحد، ويجب من معرفة التفاصيل المحيطة بالحلم، حتى تستطيع التفسير السليم والصحيح لواقع حال الرائي، ويجب عدم ذكر رؤياك إلا لمتخصص وصولا للتفسير الصحيح.