قرض بفترة سداد 240 شهرا يصل إلي 300 ألف ريال من بنك الراجحي قرض جديد من بنك الراجحي لجميع المواطنين السعودين، يعتبر هذا التمويل من افضل التمويلات التي قدمها الراجحي، وذلك بفترة سداد سهلة وميسرة وطويلة، فيبحث الكثير في المملكة عن قروض مختلفة ومميزة، فتسعى البنوك دائما لتقديم الخدمات التمويلية لعملائها، ثم بنك الراجحي دائما يقدم الكثير من التمويلات المختلفة، ومن ثم فتره سداد مناسبة وميسرة ومتمشية مع الظروف الاجتماعية، ويضع البنك شروطا وأوراق مطلوبة للحصول على هذا القرض، ويقدم البنك الكثير من التمويلات المختلفة من اجل المواطنين، لكى يتمكن من بناء مشروع شراء فيلا أو منزل، وبفترات سداد ميسرة ومريحة، وهذا القرض متوفر فقط للسعودين داخل المملكة، ومن خلال هذا التقرير سنتكلم على القرض 300 ألف ريال سعودي، وشروطه والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم.

قرض بفترة سداد 240 شهرا يصل إلي 300 ألف ريال من بنك الراجحي

هناك شروطا للحصول على هذا القرض من بنك الراجحي بالمملكة:

التمويل متوفر للمواطنين السعوديين من اجل الحصول على التمويل الشخصي. الحد الأدنى للراتب الشهرى خمسة الآف ريال سعودي للعاملين بالقطاع الحكومي. ثم في القطاع الخاص 6400 ريال سعودي. ثم تقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة التي حددها البنك وتوفيرها عند التقديم للقرض.

صورة من الهوية الشخصية للعميل. تحويل الراتب الشخصي إلى بنك الراجحي. خطاب بالحالة الوظيفية من جهة العمل. تعبئة النموذج الخاص ” نموذج 2″ بطلب القرض بجميع البيانات داخل الطلب.

التمويل يتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمويل بفترة سداد ميسرة مائتي وأربعون شهرا. قرض كبير تستطيع من خلاله بناء مشروع أو شراء فيلا أو منزل.

الدخول إلى موقع البنك الإلكتروني الرسمي لبنك الراجحي. اختيار نوع القرض التي تريد وهو قرض شخصي 300 الف ريال سعودي. تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة من رقم الهوية، ورقم الجوال، وتعريف الراتب الشخصي. ثم قم بإرسال الطلب. سوف يأتيك الرد أيضا على الموقع الإلكتروني بالموافقة أو لا. إذا تم الرد بالموافقة فما عليك التقدم للبنك بالمستندات المطلوبة لإتمام القرض.

المستندات المطلوبة للتقديم على القرض من الراجحيمزايا التمويل 300 ألف ريال من بنك الراجحيكيفية التقديم للحصول على التمويل الشخصي