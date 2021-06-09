كيفية تعديل بياناتي في نظام فارس وأهم الخدمات التي يقدمها

كيفية تعديل بياناتي في نظام فارس أحد أكثر الخدمات بحثاً في المملكة، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية نظام جديد يخدم المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية وهو نظام فارس الذي يقدم الخدمة الذاتية للمعلمين وجميع العاملين بالوزارة التعليمية، هو يعتبر بديل إلكتروني لنظام الموارد البشرية، وصمم خصيصا لمساعدة المعلمين خاصة في وجود الأزمة العالمية الحالية، والذي حجم أداء الموظفين في أي وزارة، وجاء هذا النظام ضمن خطة تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تسعى المملكة العربية السعودية لتطويرها قبل حلول عام 2030، كما يمكن الاطلاع علي شروط تمديد فترة تلقي طلبات الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس.

كيفية تعديل بياناتي في نظام فارس

هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها من أجل تعديل البيانات في نظام فارس وضعت من قبل وزارة التعليم السعودي، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي:

الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني. أن يقوم المستخدم بكتابة أسمه وكلمة المرور الخاصة به. أنقر علي أيقونة تسجيل دخول. النقر علي زر صلاحية بياناتي. علي المستخدم اختيار بياناتي الشخصية. الضغط علي زر إضافة. ادخل بريدك الإلكتروني ورقم جوالك وعنوان إقامتك وجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. النقر على انتقال، ثم اضغط على اختيار. اضغط علي أيقونة تطبيق. وأخيرا أنقرعلي زر التالي، ومراجعة كافة البيانات ثم الضغط علي تنفيذ.

أن يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الخاص بنظام فارس. قم بتسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد داخل موقع فارس. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وهي رقم السجل المدني وكتابة الرقم الخاص بك المخصص لنزول الرواتب. ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك. علي المستخدم كتابة رقم الجوال الخاص به، ومن ثم إدخال الرمز المائي الموضح أمامه على الشاشة. قم بالضغط على تسجيل الدخول. سوف يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية لك على رقم الهاتف المسجل به يكون فيها رمز التفعيل، وهكذا ستتمكن من تسجيل الدخول نظام فارس بكل سهولة.

كيفية تسجيل الدخول في نظام فارسأهم الخدمات التي يقدمها نظام فارس

يطرح نظام فارس الخدمة الذاتية مجموعة من الخدمات المتميزة للمعلمين والإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم بالسعودية، ومن أهم هذة الخدمات الأتي :

يستطيع كل من المعلم أو الإداري معرفة العلاوة السنوية . يمكن للمستفيدين تقديم طلبات النقل من مكان إلى آخر داخل وزارة التربية والتعليم . يمكن من خلال نظام فارس الاستعلام عن الراتب إلكترونيا . يتيح نظام فارس أيضا إمكانية الحصول على إجازة أو تمديدها أو قطعها. نظام الخدمة الذاتية يسمح طلب بدل لموظف. يسمح نظام فارس الإبلاغ عن غياب الموظفين.

والجدير بالذكر أن يمكن لجميع العاملين سواء الموظفين أو المديرين بوزارة التربية والتعليم السعودية عن كيفية التسجيل في النظام الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مقر العمل.