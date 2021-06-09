حيلة سحرية رائعة تمكنك من قراءة رسائل واتساب المحذوفة

يتابع العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة تحديثات تطبيق واتساب الجديدة، والتي تحاول من خلالها جذب الكثيرين من المستخدمين الجدد إلى التطبيق، وخاصة بالتزامن مع تحديثات الخصوصية الأخيرة التي أعلنت عنها، وناشدت جميع عملاء التطبيق الموافقة على الشروط الجديدة من أجل الحصول على الخدمات التي يُقدمها التطبيق لهم خلال المرحلة القادمة.

كيفية قراءة رسائل واتساب المحذوفة

يراود أحياناً مستخدمي تطبيق الدردشة الشهير WhatsApp الفضول من أجل قراءة الرسائل المحذوفة على التطبيق خلال هذه الفترة، وخاصة أنها قد تحمل موضوعات وعبارات حساسة للغاية، فيحاول العميل التعرف على محتوى تلك الرسالة التي تم حذفها ولكنه يجهل الطريقة التي تظهر أمامه تلك الرسالة من أجل التعرف عليها.

ومن المعروف للجميع أن تطبيق واتساب ليس لديه ميزة أو خاصية استرجاع الرسائل المحذوفة للغير، مما يُصبح من الصعب جداً على الغير التعرف على الرسائل التي تم حذفها أو استرجاعها أو مشاهدة جزء صغير منها، ولكن أشار موقع Hindustan Time أنه يوجد حيلة سحرية يمكن من خلالها استرجاع الرسائل المحذوفة من WhatsApp.

يمكنك قراءة الرسائل المحذوفة على تطبيق WhatsApp من خلال اتباع الخطوات الأتية، ولكن يجب اتباعها بالترتيب التالي:

الانتقال إلى متجر جوجل بلاي من أجل تحميل تطبيق Notisave، والذي يمكنه الاحتفاظ بعلامات التبويب في سجل الإشعارات، ويحتوى ذلك التطبيق على العديد من المراجعات والتحميلات. بعد تحميل التطبيق السابق يجب القيام بعملية التثبيت، حيث يحتاج التطبيق إلى الوصول لقراءة الصور والإشعارات والوسائط وكذلك الملفات، مع ضرورة تبديل خيار البدء التلقائي. فور الانتهاء سوف يبدأ التطبيق في الاحتفاظ بسجل كل أي إشعار يتم تلقيه على تطبيق WhatsApp. عندما يقوم المرسل بحذف الرسالة فإن المستخدم يمكنه قراءة تلك الرسالة من تطبيق Notisave، ومتابع كافة الإشعارات والصور الواردة في حال حذفها سواء بالرغبة أو بالخطأ.

وعلى الرغم من نجاح هذا التطبيق في استرجاع العديد من الرسائل المحذوفة، ولكنه يوجد بعض العيوب الهامة في التطبيق والتي منها انها تحمل إعلانات، وذلك في استخدامك الإصدار المجاني، ولكنه في النهاية يُظهر الرسائل المحذوفة فقط دون الوسائط مثل الفيديوهات وغيرها.