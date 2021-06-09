بغداد ـ وكالات: د.ب.أ: قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن حكومته نجحت في إبعاد شبح الحرب عن العراق، ومضت بسياسات داخلية متزنة، وعلاقات فاعلة ومتوازنة مع جميع جيرانها والقوى الإقليمية والدولية المختلفة، فيما اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح أن الانتخابات المقبلة مفصلية ويجب ضمان نزاهتها وعدالتها.

وأضاف الكاظمي، خلال جلسة للحكومة العراقية، أن ”الحكومة تمكنت برغم التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد ماليا واقتصاديا، وتحاول جاهدة وبخطط واستراتيجيات تم إعدادها من وضع البلد على الطريق الصحيح”.

وتابع: “بعد أن طوينا العام الأول من عمر الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، نؤكد أن العراق قادر على أن يلعب دوره الحضاري في هذا العالم، فهو عراق الحضارة والكتابة والقانون والعِلم”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يرى نجاحا فـي إبعاد شبح الحرب ويعتبر الانتخابات مفصلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.