حشرة تؤخر إقلاع طائرة الفريق الإعلامى لبايدن 5 ساعات

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، كانت طائرة الفريق الإعلامى للرئيس الأمريكى على وشك التحرك نحو أوروبا قبل أن تغزو حشرات الزيز محركات الطائرة.

وغزت المليارات من هذه الحشرة مؤخرا مناطق بشرق الولايات المتحدة وتسببت فى عدة حوادث.

وقال جوناثان ليمير مراسل وكالة أسوشيتيد برس، فى تغريدة فى وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إن الفريق الإعلامى للبيت الأبيض الذى كان يسافر من دالاس إلى أوروبا قبل الرئيس بايدن، قد تأخر لساعات بسبب مشاكل ميكانيكية ناجمة عن حشرة الزيز.

وأبلغ أحد مساعدى البيت الأبيض المراسلين الذين تجمعوا فى فندق ماريوت بالقرب من مطار دالاس الدولى أن الحشرات دخلت المحرك، مما تسبب فى مشاكل ميكانيكية تطلبت من شركة الطيران الحصول على طائرة جديدة وقبطان جديد للرحلة، وانتهت المشكلة واقلعت الطائرة لكن بعد تأخير أكثر من خمس ساعات.

وفى وقت سابق من اليوم الأربعاء انطلق بايدن فى أول جولة خارجية له، نحو أوروبا وتشمل المملكة المحتدة وهناك سيشارك فى اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع، ثم بلجيكا ويشارك هناك فى قمة الناتو.

وستكون سويسرا هى المحطة الأخيرة من جولة بايدن، حيث من المقرر أن يلتقى هناك بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.