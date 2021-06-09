جونسون: من السابق لأوانه رفع الإغلاق العام

جدة - نرمين السيد - وأشار جونسون، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن البيانات حول ما إذا اللقاح يوفر حماية كافية من الانتشار السريع لمتغير "دلتا" من فيروس كورونا، لا تزال قيد التقييم.

وقال جونسون: "أعتقد أن ما يمكن للجميع رؤيته بوضوح شديد هو أن الحالات ترتفع وفى بعض الحالات يرتفع معدل العلاج بالمستشفيات"، متابعا : "ما نحتاج إلى تقييمه هو مدى الحماية التى أمنها اللقاح للسكان حتى نتمكن من المضى قدما إلى المرحلة التالية.. وهذا ما سننظر إليه".

وكانت هيئة الصحة العامة فى بريطانيا أعلنت أن متحور "دلتا" من كورونا المسجل لأول مرة فى الهند، هو الأكثر انتشارا، وقد تزيد احتمالات دخول المصابين به للمستشفى مقارنة بمصابى متحور "ألفا".