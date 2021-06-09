إيطاليا.. 77 وفاة و2199 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 77 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء انخفاضا من 102 في اليوم السابق، في حين ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 2199 من 1896.
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وسجلت إيطاليا في المجمل 126767 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض بها في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة عالميا.
ويبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 4.24 مليون إصابة.
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