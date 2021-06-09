عروض شركة تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط بدون مقدم

تتواصل عروض شركة تويوتا في النصف الثاني من العام الجاري بنفس القوة في الوقت الذي بدأت فيه عمليات حجز تويوتا 2022 إلا أنه لا يزال بمقدورك الحصول على تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط بدون مقدم من خلال وكيل تويوتا في السعودية شركة عبداللطيف جميل أو من خلال عبداللطيف جميل للتمويل حيث تأتي هذه الحملة ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة التي أطلقتها الشركة على المدى الأشهر الطويلة الماضية.

عروض شركة تويوتا 2021

وتشمل عروض شركة تويوتا العديد من الموديلات والطرز سواء الدفع الرباعي أو الدفع الأمامي والتي من بينها إمكانية تقسيط كورولا 2021 في الطرز التالية : كورولا كس ال اي 1.5 ، كورولا اكس ال اي مطور، اكس ال اي مطور فتحة سقف، كورولا 2021

جي ال اي 1.5 فتحة سقف.

كما تشمل كذلك العروض إمكانية تقسيط تويوتا راش 2021 بموديليها راش 2021 استاندرد وتويوتا راش 2021 جي ال، إضافة إلى يارس سيدان 2021، واي 1.5 وكذلك واي بلس 1.5 للشركات أو الأفراد وكذلك تشمل العروض تقسيط إنوفا 2021 بدون مقدم.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2021



وسوف نركز هنا على عروض تقسيط فورتشنر 2021 في اكس 1 دفع رباعي التي تأتي بمحرك سعة 4.0 لتر، 6 اسطوانات، بقوة حصانية تصل إلى 235 حصانًا مع عزم أقصى يصل إلى 376 ن.م وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات حيث تأتي كذلك مع نظام دفع رباعي مؤقت بدبل خفيف و ثقيل وقفل دفرنس خلفي بسبعة مقاعد شاملة مقعد السائق.

سعر تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط بدون مقدم

يصل سعر تويوتا فورتشنر 2021 في حالة الشراء النقدي من الوكيل 150 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل رسوم التسجيل ولا قسط التأمين على المركبة وعند التقسيط على 60 شهرًا يصل القسط الشهري إلى حوالي 2400 ريال أي إجمالي القسط يصل إلى 144 ألف ريال ويتم ترحيل حوالي 40 % من ثمن السيارة كدفعة تملك في نهاية التمويل.

وفي حالة الرغبة في التقسيط بأنظمة أخرى يمكن سداد دفعة مقدمة من ثمن السيارة في حدود 25 % وهذه الدفعة سوف تعمل على تقليص سعر تويوتا فورتشنر 2021 وكذلك تخفيض القسط الشهري وكذلك تخفيض الدفعة الأخيرة إلى أقل من 40 % من ثمن السيارة.