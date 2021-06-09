طريقة الحصول علي بطاقة بنك الراجحي الرقمية بالمملكة، قام بنك الراجحي بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية لعملائه، لتعزيز قدرته التنافسية في سوق الخدمات المصرفية بالمملكة، ومن ابرز هذه الخدمات بطاقة الراجحي الرقمية، التي تحظى بالعديد من ابرز الخدمات، ثم إتاحة الحصول عليها إلكترونيا، بطريقة سهلة وميسرة، ومن خلالها يمكنك التسوق عبر الإنترنت بكل أمان، فما عليك سوى الدخول إلى تطبيق الراجحي أونلاين، وطلب البطاقة الرقمية حيث ستظهر لك فورا على الشاشة مزودة بكل ما تحتاج من معلومات كرقم البطاقة، ورمز الأمان، وتاريخ انتهاء البطاقة، وتعتبر بطاقة مسبقة الدفع، ومن خلال هذا التقرير وموقع ثقفني، سنتعرف على هذه البطاقة ومميزاتها وكيفية الحصول عليها.

طريقة الحصول علي بطاقة بنك الراجحي الرقمية بالمملكة

هناك مزايا كثيرة لإصدار البطاقة الرقمية من بنك الراجحي بالمملكة:

إصدار فورى للبطاقة بعد الموافقة على الطلب. لا تحتاج البطاقة إلى موافقة ائتمانية. البطاقة مقبولة عالميا. الحصول عليها إلكترونيا من موقع البنك، لتوفير الوقت والجهد للعميل. عند التسوق أول مرة يحصل العميل على استرداد نقدي 100% من قيمة العمليات الشرائية. يحصل العميل على فرصة الفوز بجائزة مالية قيمتها النقدية 5000 ريال سعودي. سهولة استخدام،ثم توفير الأمان عند الشراء من الأنترنت. استرداد نسبة 50% من قيمة العمليات الشرائية خلال شهر حتى خمسون ريال سعودي.

فتح حساب جاري لدى بنك الراجحي. التسجيل في تطبيق الرسمي للبنك. تقديم طلب للحصول علي البطاقة الرقمية من التطبيق. قبول الشروط والأحكام الموضوعة من قبل البنك. الشحن للبطاقة الرقمية عن طريق حسابك الجاري. ثم التسوق باستخدام معلومات البطاقة.

الرسوم السنوية: مائة وخمسة عشر ريال سعودي. الدولية عبر الأنترنت: 2.75 %. رسوم تسوية النزاعات: خمسون ريال سعودي.

الدخول على الموقع الرسمي للبنك. اختيار البطاقات ومن ثم الدخول. تحديد أي من البطاقات التي تريد الحصول عليها. ثم تقديم الطلب للحصول على البطاقة. الانتظار كي يتم تفعيل البطاقة واستخدمها.

الضغط على 3 للدخول إلي البطاقة الرقمية. ثم الضغط علي 4 لإيقاف واستبدال البطاقة. النقر علي 1 لإلغاء البطاقة. إذا لم تتمكن من اتباع الخطوات الاتصال لرقم 920003344 .

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