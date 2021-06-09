رابط استعلام حساب مواطن برقم الهوية ca.gov.sa الحاسبة التقديرية وموعد نزول الدفعة 43

ننشر رابط استعلام حساب مواطن برقم الهوية 1442 للإطلاع على القيمة المستحقة من الدفعة الثالثة والأربعون لشهر يونيو 2021م، حيث يتم البحث في الوقت الحالي من جانب المسجلين في برنامج الدعم الحكومي عن رابط حساب المواطن تسجيل دخول البوابة الإلكترونية للاستعلام عن مستحقات دورة الاستحقاق الحالية المقرر صرفها خلال ساعات قليلة من الآن، ومن خلال ثقفني نوفر رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمي لاستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للتحقق من القيمة المستحقة ومطابقتها مع المبلغ المودع في الحساب البنكي والمبلغ الموجود على الموقع بالحساب الشخصي للمستفيد، كما يمكنكم الحصول على رقم حساب المواطن للتواصل مع خدمة العملاء.

رابط استعلام حساب مواطن برقم الهوية 1442

تم إطلاق برنامج حساب المواطن من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتخفيف الآثار الناتجة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن الإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية المملكة الرشيدة 2030م، وقد جاء ضمن ضوابط دعم حساب المواطن أنه يختلف مقدار الدعم لكل أسرة من الأسر المستحقة، ويتوقف مقدار الدعم للأسر على التالي:

عدد التابعين لرب الأسرة أعمارهم.

مجموع دخل الأسرة الشهري (دخل رب الأسرة + دخل التابعين).

ويهدف البرنامج لتخفيف الآثار المحتملة ورفع كفاءة الدعم الحكومي المقدم للمواطنين والتشجيع على ترشيد الاستهلاك، كما يستهدف البرنامج الفئات التالية:

رب الأسرة سعودي الجنسية. رب الأسرة حامل بطاقة التنقل. المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي. الفرد المستقل حامل بطاقة التنقل. الفرد السعودي المستقل.

ومن يرغب في الدخول إلى الحساب الشخصي ببرنامج حساب المواطن للاستعلام عن القيمة المستحقة أو استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

بوابة حساب المواطن تسجيل دخول (ca.gov.sa).

موعد نزول حساب المواطن شوال 1442

وفقاً لموعد نزول حساب المواطن في الحسابات البنكية المحدد من جانب الوزارة بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، فمن المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن الدفعة الـ43 في الحسابات البنكية بالموعد التالي:

مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بتاريخ 10 يونيو 2021م الموافق لتاريخ 29 شوال 1442هـ.

وبحساب المدة الزمنية المتقية أو عداد حساب المواطن اعتباراً من اليوم، فلم يتبقى سوى ساعات قليلة على إيداع حساب المواطن.

ويمكنكم الحصول على رابط استعلام حساب مواطن برقم الهوية من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.