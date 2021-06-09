مصر.. خروج عجلة قطار عن القضبان بسبب حادث

شهدت خطوط وجه بحري القاهرة، بخطوط سكك حديد مصر، تعطلا لمدة نحو ساعتين الأربعاء، بعد خروج عجلة من قطار روسي متجة إلى الإسكندرية من على القضبان على رصيف 4 بمحطة بنها في محافظة القليوبية، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لموقع دوت الخليج، إن أجهزة الأمن تلقت بلاغا بتعطل قطار في محطة بنها صباح اليوم، وبالانتقال والفحص تبين خروج عجلة قطار على رصيف 4 ولكن السائق تمكن من إيقاف القطار والسيطرة على الموقف دون أن تقع إصابات.

فيما أرجعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الحادث إلى أعمال الإصلاح التي تحري بمحطة بنها منذ يوم 25 مايو الماضي ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات "القاهرة - الإسكندرية".

وقالت الهيئة إنه في أثناء سير قطار رقم 163 روسي "أسوان - الإسكندرية" في محطة بنها، والتي يتمّ تعديل السكك بها تمهيدا لتطوير نظم الإتصالات والإشارات، سقطت عجلة من العربتان السادسة والسابعة، ولا يوجد إصابات أو تلفيات.

وأوضحت أنَّه تمّ رفع العربتين وعودة حركة سير القطارات إلي طبيعتها.

وفي نفس السياق قررت الهيئة تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب الحادث ومحاسبة المسؤول عنه.

وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.