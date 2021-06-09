عاجل.. هجوم صاروخى يستهدف قاعدة بلد الجوية شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - وتتعرض مواقع عسكرية ودبلوماسية غربية باستمرار فى العراق لهجمات بصواريخ وقنابل، وينسب الأمريكيون ومسؤولون عراقيون تلك الهجمات لفصائل مسلحة مقربة من إيران.

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