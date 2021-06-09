وفاة الراهب القس سوريال الأورشليمى بالقدس

جدة - نرمين السيد - توفى منذ قليل، الراهب القس سوريال الأورشليمى، وذلك فى عشية عيد الصعود على جبل الزيتون بالقدس، وهو مكان صعود السيد المسيح.



جدة - نرمين السيد - توفى منذ قليل، الراهب القس سوريال الأورشليمى، وذلك فى عشية عيد الصعود على جبل الزيتون بالقدس، وهو مكان صعود السيد المسيح. ويرأس الأنبا أنطونيوس مطران القدس، صلاة الجنازة غدا الخميس، بدير الأنبا أنطويوس بالقدس.

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