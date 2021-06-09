جدة - نرمين السيد - وقال مصدر للصحيفة، بحسب "روسيا اليوم"، إن إطلاق النار لم يكن ناتجا عن تدريب عسكرى وأن مطلق النار لا يزال نشطا.
يذكر أن قاعدة لاكلاند تعتبر موطن التدريب الأساسى للقوات الجوية الأمريكية، وتوفر أيضا مجموعة من التدريبات الفنية للطيارين والطلاب العسكريين الأجانب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق قاعدة عسكرية أمريكية بولاية تكساس بسبب إطلاق نار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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