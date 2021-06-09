إغلاق قاعدة عسكرية أمريكية بولاية تكساس بسبب إطلاق نار

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر للصحيفة، بحسب "روسيا اليوم"، إن إطلاق النار لم يكن ناتجا عن تدريب عسكرى وأن مطلق النار لا يزال نشطا.

يذكر أن قاعدة لاكلاند تعتبر موطن التدريب الأساسى للقوات الجوية الأمريكية، وتوفر أيضا مجموعة من التدريبات الفنية للطيارين والطلاب العسكريين الأجانب.