بسبب اسم طفلتهما.. الأمير هارى وميجان ماركل يهددان بمقاضاة بى بى سى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، بدأ الخلاف عندما قال مصدر فى القصر للقناة إن "دوق ساسكس" لم يسأل جدته الملكة إليزابيث قط عن استخدام لقب طفولتها لتسمية طفلته الجديدة.

وقبل أيام، ​وضعت ميجان ماركل، دوقة ساسكس البريطانية وزوجة الأمير هارى، طفلتهما الثانية، التى أطلقا عليها اسم "ليليبت".

ثم رد هارى بعد 90 دقيقة فقط قائلاً، إن جدته كانت "داعمة" لاختياره للاسم ولم يكن الزوجان ليستخدماه إذا لم يكن الأمر كذلك.

واشتدت المعركة الآن بعد أن هدد هارى وميجان شبكة "بى بى سى" باتخاذ إجراءات قانونية من خلال شركة المحاماة شيلينجز.

جاء التهديد بعد ساعات فقط من محاولة الأمير هارى المقيم وأسرته حاليا فى كاليفورنيا توضيح ما حدث فى بيان صادر عن المتحدث باسمه أوميد سكوبى.

ونص البيان: "تحدث الدوق مع عائلته قبل الإعلان، وفى الواقع كانت جدته هى أول فرد من أفراد الأسرة اتصل به".

وأضاف أنه خلال المكالمة أعربت الملكة عن تأييدها بشدة لتسمية طفلته على اسم طفولتها.