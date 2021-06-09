بريطانيا تسجل 7540 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت الصحة البريطانية اليوم عن تسجيل 6 وفيات جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابات، و7540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وجاءت هذه الحصيلة بعد 13 وفاة و6048 إصابة سجلت أمس.
وفي ما يتعلق باللقاحات، فقد تلقى حتى الآن ما مجموعه 40.7 مليون شخص الجرعة الأولى وتلقى 28.5 مليون شخص جرعتين من لقاح كورونا.
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