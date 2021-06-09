متى صرف الدفعة 43 حساب المواطن بالسعودية ورابط الاستعلام ca.gov.sa

متى صرف الدفعة 43 حساب المواطن ، بالمملكة العربية السعودية، والتي يزيد البحث عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع قرب موعد صرف حساب مواطن الدفعة 43، والذي سيتم بمشيئة الله يوم الخميس القادم، الموافق 10 من شهر يونيو 2021م، الموافق 29 من شهر شوال للعام 1442هـ، إيداع الدفعة 43 لمستحقيها من المستفيدين، وفق شروط الأهلية التي نص عليها برنامج حساب مواطن بالسعودية، والذي تم تدشينه وفق برامج رؤية المملكة 2030م، للتخفيف عن كاهل المواطن السعودي، متوسط الدخل ومنخفض الدخل، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، والتي اجتهد القائمون على شؤون المملكة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في عدم تأثر المواطن السعودي بها.

متى صرف الدفعة 43 حساب المواطن

إضافة إلى ما تم ذكره سابقًا، فحين تدشن برنامج حساب المواطن ca.gov.sa بالسعودية، وضع له المسؤولين عدة شروط أهلية، لابد من توافرها في المستفيد مستحق الدعم، نذكرها بالترتيب التالي:

يجب أن يكون المستفيد مستحق الدعم، سعودي الجنسية. المرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي. المطلقات والأرامل وليس لهن عائل. المواطن ذو الإعاقة ولا يتمكن من العمل. لابد من أن يكون المواطن مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية. كما يجب أن تتوافق البيانات المقدمة من قبل المستفيد مع بيانات الجهة التي لها علاقة به. يجب ألا يكون للمستفيد مستحق الدعم، أي جهة تنظيم دعم أخرى. ألا يكون المستفيد مودع في السجن، أو أحد دور الرعاية التابعة للحكومة. كما يجب ألا يكون المستفيد من أصحاب السجلات التجارية.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية لشهر يونيو 2021م

في الختام للممستفيدين من دعم حساب المواطن، راغبي الاستعلام عن الدفعة 43 برقم الهوية الوطنية، بإمكانكم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي، برنامج حساب المواطن، بالمملكة العربية السعودية.

يلي ذلك تعبئة البيانات الخاصة بالمستفيد، مستحق الدعم مكتمل الأهلية.

القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمستفيد مستحق الدعم.

القيام بالدعم على خانة الاستعلام، ستظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة، بصرف الدفعة 43 حساب مواطن.

باقي 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 43

في النهاية وفق ما تم إعلانه اليوم الأحد، على الصفحة الرسمية الإلكترونية تويتر، بالمملكة العربية السعودية، فيفصلنا عن موعد الصرف 4 أيام فقط، لإيداع الدفعة 43، التي ينتظر صرفها المستفيدون مكتملي الشروط، يوم 10 يونيو القادم 2021م، وفق الموعد الدوري الشهري للصرف بالسعودية.

موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن بالسعودية

في الختام وزيادة على ما سبق ذكره، فإن موعد صرف الدفعة 44 حساب المواطن بالسعودية، سيوافق بمشيئة الله 1 من شهر ذي الحجة للعام 1442هـ، الموافق 11 من شهر يوليو للعام 2021م، وفق شروط الاستحقاق المنصوص عليها من البرنامج، وسيتم التأخير يوم بسبب أن يوم 10 يوليو موافق يوم سبت وهو عطلة رسمي للبنوك، فبالتالي يتم تأخيره يوم بعد.