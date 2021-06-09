الدفعة ٤٣ : رابط استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية .. طريقة تقديم اعتراض على مبلغ الاستحقاق

استعلام حساب المواطن برقم الهوية، ساعات قليلة تفصلنا عن نزول الدفعة رقم 43 من دعم حساب المواطن لشهر يونيو 2021 الموافق شهر شوال 1442، حيث يواصل البرنامج تقديم الدعم المالي للمواطنين في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السعودية ضمن رؤية السعودية 2030، وسنوضح لكم كيفية الاستعلام عن الدعم بالإضافة طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن على مبلغ الاستحقاق.

استعلام عن حساب المواطن الدفعة 43

ويبدأ البرنامج عند الساعة الثانية عشر صباحاً، من اليوم العاشر في كل شهر ميلادي بإيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين البنكية، أما في حالة صادف اليوم العاشر إجازة رسمية فسيتم صرف الدعم إما في اليوم الذي يسبق أو الذي يليه، وسيتم نزول الدعم لأكثر من عشرة ملايين مستفيد من المستوفين لمعايير الاستحقاق التي وضعها البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن دعم حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول للبوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

إدخال بيانات الدخول كرقم الهوية، وكلمة المرور.

دخول الملف الشخصي للمستفيد.

استعراض الأهلية ومعرفة قيمة المبلغ المستحق.

ومن ثم معرفة خانة الدفعة من قائمة الدفعات المالية.

طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن على مبلغ الاستحقاق

يمكن للمستفيد الاعتراض تقديم اعتراض على الدعم المستحق من البوابة الإلكترونية للبرنامج

بعد الدخول للبوابة الإلكترونية .

إضافة بيانات الدخول كرقم الهوية والرقم السري.

من خلال أيقونة الشكوى يمكن للمعترض تقديم اعتراضه على الدعم المستحق.

ويتم استقبال الشكاوي بعد يوم من نزول الدعم، ويتم التعامل معها، وفي حالة قبولها يتم صرف قيمة الدعم المستحق بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى، كما يستقبل برنامج حساب المواطن كافة استفسارات المواطنين والمواطنات من خلال حساب خدمة العملاء على تويتر، أو من خلال الاتصال بالرقم 19912.