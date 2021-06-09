CIA تعين طبيبا متخصصا للتحقيق فى متلازمة هافانا

وأوضح المسؤول فى دردشة مع عدد من الصحفيين فى واشنطن، بحسب "سكاى نيوز" أن إصابات "متلازمة هافانا" التى تعرض لها الموظفون الحكوميون الأمريكيون، وكان آخرها موظف فى مجلس الأمن القومى، نتجت عن ذبذبات كهربائية ومغناطيسية موجهة عن بُعد عبر أجهزة لا سلكية عالية القوة، وهى نفسها التى أصيب بها ديبلوماسيون أمريكيون وكنديون فى هافانا بكوبا عام 2016.
وأعاد المسؤول التذكير بأن وزارة الدفاع ومدير الاستخبارات الوطنية يملكان الأدلة الحثية والجزئية بأن روسيا وبتدبير مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين تقف وراء هذه الهجمات.
وتعقد لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأمريكى من جهتها جلسات مغلقة للتحقيق بهذه الاتهامات، ومن المتوقع أن تظهر نتائجها فى شكل رسمى فى الأسابيع القليلة المقبلة.
وحصلت "متلازمة هافانا" على اسمها بعدما أبلغ عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين والكنديين الذين كانوا متمركزين فى العاصمة الكوبية هافانا، عن إصابتهم بالدوار والصداع والأرق.
وفى أبريل الماضى، تعهد كبار أعضاء لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ بـ"الوصول إلى حقيقة متلازمة هافانا".
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