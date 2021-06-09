جدة - نرمين السيد - وكان قصف صاروخى استهدف قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد، مساء اليوم الأربعاء. وتتعرض مواقع عسكرية ودبلوماسية غربية باستمرار فى العراق لهجمات بصواريخ وقنابل، وينسب الأمريكيون ومسؤولون عراقيون تلك الهجمات لفصائل مسلحة مقربة من إيران.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. قصف صاروخى يستهدف قاعدة فيكتوريا داخل مطار بغداد الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.