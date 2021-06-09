البيت الأبيض: سوريا على جدول أعمال قمة بايدن بوتين 

أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث القضايا المتعلقة بسوريا خلال القمة المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال: "ستكون سوريا على جدول الأعمال. موقفنا من قضية وصول المساعدات الإنسانية واضح جدا". وتابع: "نعتقد أنه يجب أن يكون هناك ممرات إنسانية في سوريا لوصول المساعدات وإنقاذ الأرواح، وهذا بالتأكيد سيناقشه الرئيسان".

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