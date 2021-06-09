ايفون 12 برو سعر ومواصفات هاتف آبل الجديد iPhone 12 Pro

تم الإعلان عن ايفون 12 برو في أكتوبر 2020، إلى جانب ايفون 12 برو ماكس. و إلى جانب العديد من هواتف الايفون من سلسلة 12، تهد أول هواتف 5G من أبل . يكلف iPhone 12 Pro أقل من برو ماكس ، ويوفر طاقة أكبر بكثير من 12 أو ميني. تريد كل شبكة تقريبًا بيع هذا الهاتف كما يحتوي هاتف iPhone 12 Pro على شاشة إموليد بقياس 6.1 ودقة 2532 × 1170، مما يمنحها كثافة بكسل تبلغ 460 بكسل لكل بوصة (PPI). إنها شاشة HDR مع نسبة تباين تبلغ 2،000،000: 1. من حيث السطوع الأقصى، ستحصل على 800 شمعة أثناء الاستخدام النموذجي و 1200 شمعة عند استخدام HDR.

مواصفات ايفون 12 برو ونبدا بالذاكرة والأجهزة الداخلية

إن أدمغة ايفون 12 برو هي شريحة A14 Bionic ، والتي تسميها آبل محركها العصبي من الجيل التالي. كما يمكنك الاختيار بين سعة تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. يعمل الهاتف بأحدث إصدار من نظام تشغيل الهواتف المحمولة من أبل iOS14.

البطارية في ايفون 12 برو

يحتوي جهاز iPhone 12 Pro على بطارية بقوة 2815 مللي أمبير في الساعة. كما تقول الشركة المصنعة إنها ستمنحك 17 ساعة من تشغيل الفيديو و 11 ساعة من تشغيل الفيديو و 65 ساعة من تشغيل الصوت.

الكاميرا

تلتقط كل عدسة من عدسات iPhone 12 Pro الأربع صورًا بدقة 12 ميجابكسل مع تكبير أقصى يصل إلى 4x. ويتراوح نطاق العدسات البؤرية للعدسات من f1.6 (عدسة عريضة) إلى f2.0 (عدسة مقربة) إلى f2.4 (عدسة فائقة الاتساع) ويساعد على إنتاج تأثير بوكيه رائع على الصور الشخصية. كما يستخدم الهاتف نظام اكتشاف الضوء وتحديد المدى (LiDAR) لرسم خريطة للمساحة ثلاثية الأبعاد ، مما يوفر صورًا ذات إحساس أكبر بالعمق. فيما يتعلق بالفيديو، يمكن لـ iPhone 12 Pro التقاط لقطات بدقة 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية (FPS).

مواصفات أخرى

من حيث الأمان، يأتي iPhone 12 Pro مزودًا بتقنية Face ID من Apple. كما حصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ، مما يعني أنه سيبقى على قيد الحياة حتى عمق 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة. يتميز الهاتف أيضًا باتصال 5G.