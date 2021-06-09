اسعار البنزين في السعودية من aramco بعد تحديثات سعر بنزين 91 وبنزين 95 الجديدة

اسعار البنزين الجديد في السعودية يونيو 2021، من أكثر ما يشغل عمليات البحث في الوقت الحالي هو البحث عن سعر البنزين الجديد في السعودية يونيو 2021، وذلك منذ بداية أول دقائق في شهر يونيو الجاري، حيث أن سعر البنزين يتم تغييره مع بداية كل شهر ميلادي بأمر من الحكومة السعودية، ويمكن الان لجميع المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة أن يقوموا بالتعرف على الأسعار الجديدة عبر شركة أرامكو، حيث أنه من المفترض ان يتم الاعلان عن الاسعار الجديدة بدءًا من غدًا الخميس والذي يوافق 10 يونيو 2021، على أن تصدر الأسعار في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ليبدأ العمل بتلك الأسعار بدءًا من يوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021 في جميع مناطق المملكة.

اسعار البنزين الجديد في السعودية يونيو 2021

في الوقت الحالي يتم تغيير سعر البنزين بشكل شهري حسب ما أعلنت عنه الحكومة السعودية أن سعر البنزين في السعودية يتغير كل شهر حسب سعر النفط العالمي، ويتغير سعر البنزين إلى الزيادة أو الانخفاض بشكل شهري حسب زيادة أو انخفاض سعر النفط العالمي، ومن المقرر بعد الإعلان عن سعر البنزين الجديد في السعودية يونيو 2021 أن تقوم شركة أرامكو بوضع مراقبات مشددة على جميع محطات البنزين منعًا للغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

سعر البنزين الجديد في السعودية يونيو 2021

المتوقع

لتر بنزين 91 بسعر 1.9ريال سعودي.

لتر الكيروسين بلغ 0.70ريال سعودي.

لتر بنزين 95 بسعر 2.04ريال سعودي.

والديزل وصل سعر لتر 0.52ريال.

والبترول تراوح سعر اللتر منه يكون 0.75ريال سعودي.

سعر البنزين في شهر مايو