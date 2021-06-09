تقديم أرامكو ثانوي aramco تفتح باب التقديم في برنامج التدرج لخريجي وخريجات مرحلة الثانوية

تقديم أرامكو ثانوي، أعلنت الشركة السعودية العالمية أرامكو aramca عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها عن الموعد المحدد لتسجيل الطلبة من أجل الالتحاق ببرنامج التدرج (APNE) لخريجي وخريجات مرحلة الثانوية لسنة الحالية 2021 والذي ينتهي بالتوظيف المباشر، كما أكدت أرامكو على المدة المحددة للدراسة وكل ما يشمله المسار الدراسي لهذا العام وكل امتيازات البرنامج أثناء العمل طموظف في أرامكو، وعبر موقع ثقفني سوف نحاول قدر الإمكان أن نضع بين أيديكم كيفية ورابط التسجيل في aramco لخريجي وخريجات مرحلة الثانوية، الشروط الواجب توفرها للقبول في أرامكو، وأهم مسارات برنامج التدرج (APNE)، وكل ما تعلق بعملية التسجيل في aramco.

تقديم أرامكو ثانوي 1441

كما هو معلن من شركة أرامكو تبدأ عملية التسجيل يوم الإثنين القادم 31 مايو 2021 الموافق ل19 شوال 1442 ه بداية من الساعة 08: 00 صباحا، كما أن التسجيل سوف ينتهي يوم الإثنين 07 يونيو 2021 الموافق ل 26 شوال 1442 ه، كما أنه يمكن التقديم من أجل الالتحاق ببرنامج التدرج شركة أرامكو لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية عبر رابط aramco، وبعد عملية تسجيل الطالب أو الطالبة عبر الموقع الإلكتروني ستتم مراجعة الشهادات والمستندات المدرجة، وبعدها سيتم إعلام الطلاب بالجدول المحدد من أجل إجراء اختبارات في مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية، كما أنه يجب التأكد من إدخال جميع البيانات صحيحة من رقم الجوال والبريد الإلكتروني، التي من خلالها سوف يتم إبلاغك بنتائج اختبارك والخطوات التي يجب اتخاذها للالتحاق ببرنامج أرامكو.

شروط التسجيل في برنامج التقدم أرامكو 2021

كما هو معلوم كل شركة لديها شروط من اجل الالتحاق بوظيفة ما من بين اهم شروط تقديم أرامكو ثانوي المدرجة لإلتحاق خريجي وخريجات مرحلة الثانوية ببرنامج التدرج ما يلي:

معدل الثانوية للطالب المتقدم 75% فأعلى

وأن تكون درجة اختبار قدرات الطالب والطالبة 70 فأعلى

وألا يزيد عمر المتقدم على 24 سنة

وأن يرفق مع طلب التقدم سجل المخالفات المرورية للعامين الماضيين.

تخصصات أرامكو للبنات 2021

كل الطالبات يتسائلنا عن ما هي تخصصات أرامكو للبنات 2021 خاصة مع بدا تقديم خريجي وخريجات مرحلة الثانوية على برنامج التدرج من أرامكو، وتعمل شركة aramo السعودية على منح فرصة العمل للمرأة من أجل الالتحاق بكل مرافق الشركة، وكذلك العمل على تقديم التدريبات اللازمة للفتيات في مختلف المراحل الدراسية بغية تأهيلهن من أجل الالتحاق بمختلف الوظائف التي تحتاج إليها الشركة العالمية أرامكو، وسف نطلعكم على جميع التخصصات للبنات التي تطرحها شركة أرامكو في عام 2021، وجاءت كما يلي:

تخصص الفنون والآداب بمختلف فروعهما

تخصص القانون وكل فروعه

التخصص في مجال الكمبيوتر وعلوم التقنية وكل فروعها

تخصص الهندسة ويشمل كذلك جميع فروعه وتخصص الأعمال التجارية

وفي الاخير تخصص العلوم

مميزات الالتحاق ببرنامج التدرج لخريجي الثانوية العامة

يقدم برنامج التدرج الكثير من المزايا للطلبة لسعوديين الملتحقين بالبرنامج، وتكون هذه المزايا في فترة التدرب،وأيضا بعد التعيين في منصب، ومن أهم المزايا التي يحصل عليها الطلبةفي مرحلة التدريب ما يلي: