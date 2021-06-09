عاجل اسعار البنزين لشهر يونيو 2021 في السعودية عقب تعديلات شركة أرامكو السعودية

خلال الساعات القليلة المقبلة ننتظر بيان جديد من شركة أرامكو السعودية، والذي يتعلق بأسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يونيو 2021، حيث يجعل المواطنين في المملكة العربية السعودية في حالة من البحث المستمر خلال الوقت الحاضر، مما جعل هناك استفسارات عديدة حول موعد الإعلان عن أسعار البنزين من شركة أرامكو السعودية، وعليه فأننا من خلال موقعنا نوضح لكم تفاصيل أكثر حول أسعار البنزين الجديدة التي يتم العمل بها وتطبيقها بداية من صباح يوم الجمعة المقبلة.

اسعار البنزين لشهر يونيو 2021 في السعودية

اسعار البنزين لشهر يونيو 2021 في السعودية، أعلنت شركة أرامكو أنها ستقوم بالمراجعة الشهرية وذلك في يوم 10 يونيو 2021، ويتم توضيح أسعار المنتجات البترولية عن شهر يونيو الجاري، والتي تتراوح ما بين الأرتفاع والأنخفاض أو الأستقرار، وفيها يتم الإعلان عن سعر البنزين 91 وسعر البنزين 95 وسعر البنزين والديزل والكيروسين والغاز المسال، بعد مراجعة أسعار النفط العالمية ومعدلات الطلب والعرض، إلي جانب متابعة مؤشرات الأقتصاد العالمي ونتيجة انتشار فيروس كورونا عليه، وذلك وفقاً لإجراءات الحوكمة الخاصة بتعديل أسعار الطاقة والمياة.

أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2021 في السعودية

تستطيع شركة أرامكو السعودية اليوم أن تقوم بتوفير كافه أحتياجات المواطنين في المملكة العربية السعودية اليومية من المنتجات البترولية، وذلك لاستخدامها في السيارات والمحركات المتنوعة، وتقوم الشركة ببيع المنتجات البترولية في الوقت الحالي بالأسعار التالية.

سعر البنزين 91 يأتي بسعر 2.08 ريال سعودي

أسعار البنزين 95 يأتي بسعر 2.23 ريال سعودي.

سعر البنزين الديزل يأتي بسعر 0.52 ريال سعودي

أسعار غاز البترول المسال ياتي بسعر 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين يأتي بسعر 0.70 ريال سعودي.

وفور الإعلان عن الأسعار المعدلة من قبل شركة أرامكو الخاصة بشهر يونيو 2021، نقوم بتوفيرها إليكم في أقرب وقت ممكن.