أخبار اليمن : جريح في صعدة وخروقات بالحديدة وغارات على مأرب

جريح في صعدة وخروقات بالحديدة وغارات على مأرب
استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطن بقصف مدفعي سعودي، فيما شن الطيران المعادي 14 غارة على محافظتي صعدة ومأرب خلال الساعات الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 82 خرقا بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية، غارتين لطيران تجسسي على الدريهمي والجبلية.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت تحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء المنظر وكيلو16 والفازة والدريهمي والجبلية والجاح، و7 خروق بقصف مدفعي لعدد 36 قذيفة و51 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
وأكد المصدر إصابة مواطن بجروح بليغة، جراء قصف مدفعي سعودي استهدف منطقة الرقو بمديرية منبه صعدة، فيما شن الطيران 8 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارة على مديرية الظاهر.
وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بـ5 غارات مديريتي صرواح ومدغل بمأرب.
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