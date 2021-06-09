الدفاع الروسية تعلن مقتل عسكرى روسى جراء تفجير فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن تفجير عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية فى ريف الحسكة اليوم، وأسفر الانفجار عن مقتل أحد العسكريين الروس وإصابة 3 آخرين بجروح.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجرحى الثلاثة تم نقلهم إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج الطبى لهم، ولا يوجد أى خطر على حياتهم.