جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى قد أوضح قبيل مغادرته للولايات المتحدة أن هدفه من الرحلة سيكون أن يثبت لروسيا والصين أن التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا قوى.
ومن المقرر أن يلتقى بايدن أولاً على انفراد مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ويحضر قمة مجموعة السبع فى المملكة المتحدة قبل السفر إلى بروكسل للمشاركة فى قمة الناتو وقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يصل إلى المملكة المتحدة فى أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.