بايدن يصل إلى المملكة المتحدة فى أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى قد أوضح قبيل مغادرته للولايات المتحدة أن هدفه من الرحلة سيكون أن يثبت لروسيا والصين أن التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا قوى.

ومن المقرر أن يلتقى بايدن أولاً على انفراد مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ويحضر قمة مجموعة السبع فى المملكة المتحدة قبل السفر إلى بروكسل للمشاركة فى قمة الناتو وقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.