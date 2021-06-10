طريقة عمل كيكة الرواني الشهية بمذاق مميز ومكونات بسيطة وسر الهشة الرائعة

طريقة عمل كيكة الرواني الشهية ، تعد كيكة الرواني من ألذ وأروع الكيكات الخفيفة السريعة في عملها، سريعة في التحضير مكوناتها متواجدة في كل بيت، لها العديد من الفوائد، تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المغذية للأطفال والكبار، كما أن مكوناتها تحتوي على حمض اللاريك الذي يساعد على تعزيز مستويات الكوليسترول، وهي تتميز بالمذاق المحبب للجميع ويمكن تناولها مع مشروبات باردة أو ساخنة في أي وقت.

طريقة عمل كيكة الرواني الشهية

تبحث العديد من الأمهات على كيفية اعداد كيكة الرواني بطريقة اقتصادية غير مكلفة بجوز الهند، ويمكن القيام بذلك باستخدام تلك المكونات السهلة المتوفرة في كل منزل وهي :

كوب من السميد.

5 حبات من البيض الصغيرة أو 3 حبات من البيض الكبير.

1 كوب من الدقيق.

كمية مناسبة من جوز الهند.

كوب من السكر.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

شربات.

في إناء الخفق يتم وضع السكر والبيض والفانيليا ويضرب الخليط معا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى التأكد من ذوبان السكر.

يخلط البيكنج بودر مع جوز الهند والسميد والدقيق.

يضاف الخليط السابق مع السكر الفانيليا وعجنها سوياً حتى تمتزج كافة المكونات مع بعضها لبعض.

يسكب الخليط في صينية وتدخل إلى الفرن حتى تنضج تماماً.

تخرج الصينية من الفرن، ويوضع فوقها الشربات بجوز الهند.

تقدم الكيكة باردة للتأكد من تغلغل الشربات إلى الكيكة من الداخل، والتصاق كمية جوز الهند بالشربات.

لابد من مراعاة أن المكونات السابقة تكفي لصينية حجم 26 لخروج الكيكة بالشكل المعتاد ذات قمة عالية وهشة، وعند الاستعانة بصنية أكبر في المقاس لابد من زيادة المكونات المستخدمة.

خطوات تحضير كيكة الروانيسر نجاح الكيك

تعاني الكثير من السيدات من فشل عمل الكيك في المنزل، سواء كانت الكيكة العادية أو كيكة الرواني وغيرها من أنواع الكيك، ويرجع ذلك إلى أنها قد تنسى عمل أحد أهم الخطوات الهامة والتي تعد أهم أسرار عمل الكيك ومن بينها :