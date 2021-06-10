تجديد بطاقة الراجحي بطرق مختلفة سهلة وميسرة عبر alrajhibank.com.sa

تجديد بطاقة الراجحي ، يعد من أكثر عمليات البحث شيوعاً وانتشاراً بين كافة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر مصرف الراجحي من أشهر البنوك والأوسع انتشاراً في المملكة، وذلك كون مصرف الراجحي يعمل دائماً وأبدا على تسهيل الأمور والإجراءات على عملاء البنك، سواء كان العملاء المترددون على الفروع أو على عملاء المترددون على الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي، حيث يقوم الراجحي بنشر كل ما هو جديد على موقعه الإلكتروني لتسهيل الأمر على عملاءه فقد قام بوضع أحد خدمات البنك على الموقع الإلكتروني لتسهيل الأمر على العملاء بمعرفة كيفية إلغاء البطاقة الائتمانية إلكترونياً دون الحاجة للحضور إلى مقر البنك، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على طرق تجديد بطاقة الراجحي المختلفة وحتى تسلم البطاقة بعد تجديدها.

طريقة تجديد بطاقة مصرف الراجحي

هناك عدت طرق مختلفة يمكن منها تجديد البطاقة من خلال الصراف الآلي وذلك قبل موعد انتهاؤها بستين يوماً أو تجديد بطاقة مدى عبر جهاز أسرع الخاص بالخدمات، ويمكن تجديدها من خلال الصراف الآلي بأتباع الخطوات التالية:

بعد وضع بطاقة صراف الراجحي بمكنية الصراف الآلي الخاصة بالراجحي نقوم باختيار عمليات أخرى المتواجدة بالشاشة الرئيسية. سوف تظهر العديد من عمليات البنك المختلفة ولكن نقوم بالضغط على خيار عمليات أخرى مرة ثانية. سوف يظهر لنا خيار طلب تجديد بطاقة الصراف الآلي من ضمن الخيارات الظاهرة على الشاشة نقوم بالضغط عليه. سوف يظهر على شاشة الصراف الآلي رسالة تفيد معرفة عما إذا كنت ترغب في استلام البطاقة من خلال الفرع الذي تتعامل عليه بنفسك بالضغط على خيار موافق سوف تقوم باستلام البطاقة من خلال الفرع نفسه بعد تجديد بطاقة الراجحي بستين يوماً. في حالة إذا رغبت في تغيير فرع يمكنك ذلك بالضغط على خيار تغيير الفرع ثم تقوم بوضع كود الفرع المراد التعامل عليه.

بعد إتمام الخطوات السابقة في حالة إذا كان العميل مسجل رقم هاتفه الجوال سوف تصل إليه رسالة نصية بعد تجديد بطاقة الراجحي وفر وصلوها للفرع الذي يتعامل عليه للذهاب إليه واستلام بطاقته المجددة، أما إذا كان رقم هاتفه غير مسجل لدى البنك فيقوم باختيار خيار طلب تسجيل الرقم من ضمن خيارات الإضافة ثم الضغط على خيار تحديث حتى يتمكن من تسجيل رقم هاتفه الجوال للعلم بوصل البطاقة بعد تجديدها.

طريقة تجديد مدى من خلال أسرع

يمكن أيضاً لعملاء بنك الراجحي الحاصلين على بطاقة مدى أن يقوموا بطلب تجديد بطاقة مدى من خلال جهاز أسرع للخدمات الذاتية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

بعد أن يتم وضع بطاقة مدى بجهاز أسرع وإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة.

نقوم باختيار خيار طباعة بطاقة مدى من خلال القائمة الرئيسية بالجهاز.

ثم يقوم العميل بإدخال رقم هاتفه الجوال لاستلام رسالة نصية تحتوي على رقم سري مؤقت للعملية.

بعد أن نقوم بكتابة الرقم السري سوف نقوم بالضغط على خيار طباعة حتى يتم طباعة البطاقة الجديدة.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم كل ما يخص طلب تجديد بطاقة الراجحي وبطاقة مدى من خلال أجهزة الصراف الآلي أو جهاز أسرع للخدمات الذاتية.