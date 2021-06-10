العقد الإلكتروني الموحد لمكاتب تأجير السيارات والسكن خطوات ومراحل التسجيل والمزايا

منذ ساعات قليلة زادت الفرحة لدى قلوب المواطنين في المملكة العربية السعودية خاصة بعد خبر العقد الإلكتروني، حيث قام السيد صالح الزويد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل بتوجيه تصريح من خلال الصفحة الرسمية حول العقد الإلكتروني الموحد، وخطوات التسجيل ومزاياه الذي تم إلزام مكاتب تأجير السيارات بتطبيقه، لحفظ حقوق جميع الأطراف والمتطلبات القانونية، ومن خلال مقالنا هذا ومن موقعنا موقع ثقفني سوف نعرض لكم خطوات التسجيل ومزايا العقد الإلكتروني الموحد لمكاتب تأجير السيارات ومميزاته حيث يحفظ حقوق جميع الأطراف والمتطلبات القانونية.

العقد الموحد أهدافه ومميزاته:

ومن الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي أكد من خلال تصريحات خاصة به موجهة إلى بعض المواقع المتخصصة أن العقد الموحد يشمل عدة أهداف متميزة يسعى إليها، وذلك في ظل التحول الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه في رؤية 2030، ومنها رفع مستوى الخدمة بقطاع تأجير السيارات، ويحفظ حقوق المستثمر والمستأجر الذي يضمن الحصول على سيارة مرخصة سارية التأمين والتزامات المستأجر وشروط تسليم المركبة ومعالجة حالات تأخير تسليمها.

4 مراحل لتطبيق القرار:

وقد صرح (صالح الزويد) بأن تسجيل العقد يمر4 مراحل، حيث أن تطبيق القرار سيكون على أربع مراحل للفئة “د” وتطبق في 15 ذي الحجة، ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة “ج”، تم التخطيط لها والانتهاء منها، ومن المقرر إعلان الفئات الأخرى في وقت لاحق، واستكمل الزويد، أن العقد المشار إليه هو عقد موحد مكتمل المتطلبات القانونية وموضع الجهات الحكومية ذات العلاقة وما يتعلق بتأمين ونظام المرور بما يحفظ حقوق العملاء والمستثمرين المتعلقة بنظام التأمين والمرور في ذلك القطاع الذي يشهد إقبالًا كبيرًا.

اتفاقية إيجار السكن:

يأتي الغرض من اتفاقية الإيجار هو تنظيم صناعة تأجير العقارات في المملكة العربية السعودية وهي عبارة عن منصة للتسجيل الإلكتروني لعقد الإيجار السكني ، والذي غالبًا ما يتم السعي إليه ضمن رؤية عمل شامل ومتنوع بشكل خاص ، بما في ذلك قطاع الإسكان ، الذي يضم شريحة كبيرة من هذا القطاع العقاري ، على مستويات متوازية عند تنظيم قطاعات تأجير العقارات.

مميزات عقد الإيجار للمستأجر:

هناك عدة مزايا لعقد الإيجار مع المستأجر وهي كالتالي: