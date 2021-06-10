درون تهاجم مطار بغداد.. وصواريخ على قاعدة تضم أميركيين

تعرضت قاعدة فكتوريا التي تضمّ عسكريين أميركيين في مطار بغداد لهجوم صاروخي ليلة الخميس، بطائرة مسيرة مفخخة، بعد أقل من ساعة على قصف قاعدة بلد شمال بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

واستهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخّخة مطار بغداد الدولي، حيث يتمركز عسكريون أميركيون، وفق ما ذكر مصدر أمني عراقي، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأفاد الجيش العراقي بسقوط ثلاثة صواريخ على الأقل على قاعد بلد الجوية، حيث يتمركز متعاقدون أميركيون، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ودأبت الجماعات المسلحة الموالية لإيران على استخدام الطائرات المسيرة بشكل متزايد ضدّ المصالح الأميركية في العراق وسط توتر بين واشنطن وطهران.

وتتعرض مواقع عسكرية ودبلوماسية غربية باستمرار إلى هجمات بالصواريخ والقنابل في العراق، وينسب الأميركيون ومسؤولون عراقيون تلك الهجمات إلى فصائل مسلحة مقربة من إيران.

وتملك كل من الولايات المتحدة وإيران حضورا عسكريا في العراق، إذ تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي الذي يساعد بغداد في محاربة تنظيم داعش منذ 2014، وتنشر نحو 2500 عسكري في البلاد.

من جهة أخرى، تدعم إيران فصائل مسلحة منها قوات الحشد الشعبي المنضوية في إطار الحكومة العراقية.