موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر يونيو 2021 – 1442 في المملكة العربية السعودية

موعد صرف الضمان الاجتماعي يتسآءل اليوم أغلب المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ممن هم مستحقين للدعم الحكومي عن موعد صرف الضمان الاجتماعي، واليوم سوف نتعرف على جميع التفاصيل عن التوقيت الجديد للصرف، والطريقة التي يمكن للمواطن استلام الراتب الخاص به عن طريقها، وكذلك نقف على جميع التفاصيل ونجيب عن جميع أسئلتكم، تابعوا معنا.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

وضعت الحكومة السعودية بالاتفاق مع وزارة المالية نظاماً خاص جداً من أجل معرفة موعد صرف الضمان الاجتماعي، حيث حددت الأيام الخاصة بالصرف على حسب أيام الأسبوع، وقامت بتخصيص يوم معين لكل شهر، يتم فيه صرف المعاشات للمواطنين المستحقين لها، وأعلنت عن هذه المواعيد عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الموقع الرسمي لها على شبكة الانترنت، حيث جاءت لهذا العىام الهجري الجاري كالتالي:

مواعيد صرف المعاش الخاصة بشهر ذو القعدة للعام الهجري 1442هـ : تكون يوم الخميس الموافق العاشر من شهر يونيو للعام الميلادي 2021 (10/6/2021).

مواعيد صرف المعاش الخاصة بشهر ذو الحجة للعام الهجري 1442 هـ : تكون يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو للعام الميلادي 2021 (11/7/2021).

موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر يونيو 2021

قامت الحكومة السعودية بتحديد المواعيد السابقة على أن تكون موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهري ذو القعدة وذو الحجة حتى يتمكن المواطنين من صرف المعاشات الخاصة بهم في الوقت المناسب، حيث أنه من المعروف أن الراتب من المقرر أن يتم نزوله يوم الجمعة وهو يعتبر يوم أجازة وعطلة رسمية في جميع البنوك وجميع المصالح الحكومية في المملكة، ولهذا يتم ترحيل الصرف إلى أول يوم دوام بعد العطلة وهي أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والخميس، والتي تعتبر دوام رسمي داخل البلاد، وكذلك أعلنت عن الموعد المقرر لشهر محرم للعام الجديد 1443 هـ، والذي من المقرر أن يكون يوم الاثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس للعام الميلادي 2021.