موعد نزول الضمان الاجتماعي 2021 شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي الشهري وخطوات الاستعلام

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والتي تختص بصرف الرواتب الخاصة ببرنامج الضمان الإجتماعي بالإعلان عن موعد نزول الضمان الاجتماعي وذلك لكافة المواطنين مستحقي الدعم والتي تتوافر بهم كافة الشروط والأهلية وذلك وفقًا للائحة المنظمة لكافة الأسر الفيرة والأكثر احتياجًا، على أن يتم صرف الرواتب الخاصة بالبرنامج اليوم الموافق العاشر من شهر يونيو والتاسع والعشرين من شهر شوال، ويجب أن تتوافر الشروط التالية في مستحقي هذا الراتب الخاص بالضمان الإجتماعي:-
- أن يكون مستحق الدعم سعودي الجنسية.
- المرأة الغير سعودية والمتزوجة من غير سعودي.
- الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين.
- أن يكون المستفيد مقيم إقامة كاملة بالسعودية.
- أن يقل الدخل الخاص بالأسرة عن الحد الأدنى للمعاش.
- ذوي الإعاقات والأيتام غير السعوديين وحاملي بطاقة النقل.
يمكن لكافة المواطنين المستفيدين من موعد نزول الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الراتب عن طريق الخطوات التالية:-
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