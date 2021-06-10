موعد نزول الضمان الاجتماعي 2021 شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي الشهري وخطوات الاستعلام

موعد نزول الضمان الاجتماعي، يُعد واحد من أهم الأسئلة الشائعة التي تدور في الأيام الأخيرة عبر العديد من محركات البحث المختلفة حيث يسعى العديد من المواطنين المستفيدين من برامج مؤسسة الضمان الإجتماعي داخل المملكة العربية السعودية للاستعلام عن موعد نزول الضمان الاجتماعي، وذلك حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بصرف العديد من المساعدات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا من أجل المساعدة على تحمل أعباء الحياة وتكاليف العيشة ومن أجل توفير الاحتياجات الأساسية للعديد من الأسر الفقيرة والقضاء على الفقر، ومن خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني نقدم لكم كافة التفاصيل والمعلومات وكذلك الشروط الخاصة باستحقاق هذه المساعدات وموعد نزول المساعدات.

موعد نزول الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والتي تختص بصرف الرواتب الخاصة ببرنامج الضمان الإجتماعي بالإعلان عن موعد نزول الضمان الاجتماعي وذلك لكافة المواطنين مستحقي الدعم والتي تتوافر بهم كافة الشروط والأهلية وذلك وفقًا للائحة المنظمة لكافة الأسر الفيرة والأكثر احتياجًا، على أن يتم صرف الرواتب الخاصة بالبرنامج اليوم الموافق العاشر من شهر يونيو والتاسع والعشرين من شهر شوال، ويجب أن تتوافر الشروط التالية في مستحقي هذا الراتب الخاص بالضمان الإجتماعي:-

أن يكون مستحق الدعم سعودي الجنسية. المرأة الغير سعودية والمتزوجة من غير سعودي. الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين. أن يكون المستفيد مقيم إقامة كاملة بالسعودية. أن يقل الدخل الخاص بالأسرة عن الحد الأدنى للمعاش. ذوي الإعاقات والأيتام غير السعوديين وحاملي بطاقة النقل.

استعلام موعد نزول الضمان الاجتماعي

يمكن لكافة المواطنين المستفيدين من موعد نزول الضمان الاجتماعي الاستعلام عن الراتب عن طريق الخطوات التالية:-