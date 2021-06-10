إغلاق قاعدة عسكرية أميركية بعد إطلاق للنار

قال مسؤولو سلاح الجو إن قاعدة جوية في سان أنطونيو أغلقت بعد ظهر الأربعاء، حيث يبحث مسؤولو الشرطة والجيش عن شخصين يشتبه بإطلاقهما النار على القاعدة من الخارج.
وأفاد مسؤولون في قاعدة سان أنطونيو لاكلاند المشتركة إن شخصين أطلقا النار على منطقة كان يتدرب فيها أفراد القاعدة قبل أن يفرا.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات على الفور ولم يقدم المسؤولون أي وصف لمن يشتبه في إطلاقهما النار.
لاكلاند هي الموقع الذي تجري فيه القوات الجوية جميع تدريباتها الأساسية.
وأصدرت القاعدة إنذارا منتصف النهار، وطلبت من جميع أفراد قاعدة لاكلاند الجوية الدخول في حالة من الإغلاق.
وقال تنبيه على موقع تويتر: "ريل وورلد.. إغلاق.. إغلاق.. إغلاق".
وأفاد المسؤولون بأن الرصاص أطلق بالقرب من بوابة فالي هاي على الجانب الغربي من القاعدة.
وقالت شرطة سان أنطونيو إنها تساعد في التحقيق. وقالت المتحدثة باسم الشرطة جينيفر رودريغيز في بيان إن رجال الشرطة يعملون على تحديد الموقع الذي ربما أطلقت منه النار.
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