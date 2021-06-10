خضوع رئيس وزراء فرنسا للعزل الذاتى بعد إصابة زوجته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأظهر الفحص مساء الأربعاء سلبية عينة رئيس الوزراء الذى تلقى الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" فى 19 مارس، لكن مكتبه قال إنه: "سيخضع للعزل الذاتى أسبوعا لمخالطته مصابا".

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