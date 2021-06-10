أسعار البنزين شهر يونيو 2021 في السعودية بعد ارتفاع السعر الشهر الثالث على التوالي

سعر البنزين الجديد في السعودية بشهر يونيو 2021 وإحصائيات شهر يناير وفبراير، يزداد البحث في جوجل عن أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية، بسبب اقتراب ميعاد التحديثات لهذه الأسعار بشهر مارس، مع الإعلان عنها من قبل شركة أرامكو الرسمية التي تعمل على تغيير هذه الأسعار في كل شهر، طبقًا للقرارات الحكومية، كما أن تتغير كافة المنتجات في المملكة العربية السعودية بتغير أسعار البنزين، وفي هذا المقال سنذكر لكم أسعار البنزين الجديد في السعودية بشهر مارس.

أسعار البنزين الجديدة في المملكة السعودية

تكون شركة أرامكو هي الأساسية في تغيير سعر البنزين في كل شهر وتلك من ضمن القرارات التي يتم الإعلان عنها بشهر يونيو يوم 10، حيث قاموا بالتحذير لذوات محطات الوقود بأن يستغلوا تلك الارتفاع في الأسعار قبل موعد إعلانها الرئيسي، مع التشدد على معاقبة من يخالف هذا القرار.

(بنزين 91) سعر اللتر 2.08 ريال. (بنزين 95) سعر اللتر 2.23 ريال. (الديزل) 0.52 ريال. غاز البترول المسال (0.75 ريال). الكيروسين (0.70 ريال).

سعر بنزين 91 لشهر مايو 2.08 ريال. بنزين 95 يبلغ 2.23 ريال. لديزل 0.52 ريال، الكيروسين 0.70 ريال. و0.75 لغاز البترول المسال.

بنزين 91 أخضر: 1.99 ريالًا لكل لتر. وبنزين 95 أحمر: 2.1 ريالًا لكل لتر. وديزل 0.52 ريالًا. وسعر غاز البترول المسال: 0.75 ريالًا. سعر الكيروسين: 0.70 رياًال.

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