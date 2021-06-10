برنامج حساب المواطن يبدأ في إيداع الدفعه 43 لشهر يونيو 2021 ورابط دخول حساب المواطن

برنامج حساب المواطن يبدأ في إيداع الدفعه 43 لشهر يونيو 2021؛ تم الإعلان من قبل برنامج حساب المواطن أنه بدأ في صرف الدفعة 43 من حساب المواطن لشهر يونيو 2021 وذلك عن طريق إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط حساب المواطن وسوف يستمر في الإيداع حتى انتهاء اليوم الموافق الخميس 10 يونيو 2021.

رابط دخول حساب المواطن للاستعلام عن الدفعه 43

لكل المستفيدين من برنامج حساب المواطن يمكنهم الدخول على الرابط الرسمي لتطبيق حساب المواطن والاستعلام عن الدفعة 43 ca.gov.sa .

الولوج إلى رابط تطبيق حساب المواطن الرسمي. الدخول إلى تفاصيل الطلب ثم الضغط على بيانات التابعين. تسجيل بيانات التابعين التي ترغب في تسجيلها. ثم النقر على إضافة.

طريقة اضافة تابع في دعم حساب المواطن الدفعه 43تحديث البيانات في حساب المواطن لاستمرار الدعم

أكد برنامج حساب المواطن على المستفيدين من الدعم أنه من اللازم تحديث البيانات دائماً عند حدوث أي تغيرات جديدة وذلك للمستفيد أو التابع له، وذلك لعدم التعرض لإيقاف الدعم أو حدوث أي مشاكل، وإذا تم إيقاف الدعم يمكن للمستفيد تقديم طلب اعتراض لحساب المواطن ويجب تقديم المستندات اللازمة مع الطلب؛ وطريقة تحديث البيانات تتم كالتالي:

الدخول إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن. كتابة الاسم وكلمة السر ثم الضغط على تسجيل الدخول. كتابة رمز التحقق المرئي. النقر على تعديل الطلب. ثم يتم تعديل البيانات التي طرأ عليها تغيرات كبيانات العامة والعنوان والدخل الشهري وبيانات العقارات والحساب البنكي. التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح ثم الضغط على تحديث.

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، أو تكون الأم سعودية.

يستثني من النقطة السابقة المواطنين الذين يمتلكون بطاقة التنقل.

يجب أن يكون المستفيد مقيم في المملكة السعودية، ولا يكون خرج من المملكة أكثر من 3 أشهر في أخر سنة.

لابد أن تكون كافة البيانات المسجلة صحيحة ودقيقة وتتفق مع البيانات الموجودة في الأماكن ذات العلاقة.

شروط أهلية دعم حساب المواطن

وبهذا نكون قدمنا لكم موعد صرف الدفعه 43 حساب المواطن لشهر يونيو 2021، رابط دخول حساب المواطن للاستعلام عن الدفعة 43، تحديث البيانات في حساب المواطن لاستمرار الدعم، شروط أهلية دعم حساب المواطن.