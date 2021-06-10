كورونا فى البرازيل.. معدل الوفيات يقترب من نصف مليون

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، إلى 17 مليونا و122 ألفًا و877 حالة، فيما اقترب إجمالى الوفيات من نصف مليون بواقع 479 ألفًا و515 حالة.
وتواجه البرازيل خطر التعرض لموجة ثالثة من الجائحة أكثر فتكا من سابقتيها، بسبب بطء عمليات التطعيم، وتخفيف القيود فى ظل تزايد الإصابات.
وأشارت وكالة "فرانس برس" فى تقرير، الثلاثاء، إلى أن هناك توقعات بأن تسجل البلاد أحد أسوأ معدلات الوفيات على مستوى العالم بواقع ما يزيد عن 220 حالة لكل 100 ألف نسمة، ما سيتسبب فى ارتفاع الحصيلة الكلية إلى 500 ألف وفاة مع نهاية يونيو الجارى.
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