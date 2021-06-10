رابط التسجيل الذاتي بالجامعات الأردنية reg.ju.edu.jo للدراسات العليا

رابط التسجيل الذاتي بالجامعات الأردنية الذي يبحث عنه الطالب الأردني للتسجيل بالدراسات العليا في جامعات المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تقوم الجامعات بالمملكة بإطلاق تطبيق يمكن لطالب العلم من خلاله التسجيل الذاتي ليبدأ مشوار الدراسات العليا في الجامعات، وذلك في الجامعات الرسمية مثل جامعات العقبة وعمان، ونوافيكم بخطوات التسجيل الإلكتروني.

التطبيقات الجامعية الجديدة بالأردن

ويعتبر التطبيق الجديد الذي تطلقه الجامعات بالمملكة لطالبي الدراسات العليا من افضل السبل التكنولوجية الحديثة مواكبة لركب التطور العلمي وللتيسير على طالب العلم ليتمكن من اختيار العديد من الخدمات التي تقوم بتقديمها، مثل تقديم الطلبات الجديدة وتسجيل الطلبة ومتابعة التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد وما إلى ذلك. رابط التسجيل الذاتي بالجامعات الأردنية والخطوات رابط التسجيل الذاتي بالجامعات الأردنية والخطوات قامت الهيئة العامة للجامعات بالمملكة بإتاحة التطبيق الإلكتروني الجديد لتسجيل الدراسات العليا وهي كالتالي: يتم الدخول على رابط التسجيل الرسمي. يقوم الطالب باختيار أيقونة التسجيل الذاتي. سيتم التوجيه إلى نافذة جديدة يمكن من خلالها إدخال كلمة المرور. يقوم الطالب بكتابة رقم الجامعة. أذا كان الطالب يسجل لأول مرة يتم إعطاءه كلمة للمرور جديدة. يقوم باختيار ايقونة تنفيذ بعد الانتهاء من إدخال رقم الجامعة. لابد من الحفظ لكل ما سبق تدوينه قبل الخروج (المواد الدراسية – حساب الأشخاص – عدد المواد – حفظ المقررات). يتم حفظ اسم الطالب ورقمه. يقوم الطالب بحفظ السنة الدراسية (الفصل الثاني). يتم حفظ وقت التدريس. يتابع التعرف على رسوم الدراسات العليا التي يكون عليه دفعها.

وتتابع المملكة الأردنية الهاشمية العناية والاهتمام بطالب العلم الذي يكون فخرا وزخرا للوطن من خلال توفير الخدمات التي تقوم بتيسير طلب العلم عليه، ومعرفة خطوات البحث العلمي من خلال البوابات العلمية والأبحاث العلمية التي يتم توفيرها له ليكون بذلك ساعدا من سواعد الوطن.