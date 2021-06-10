المساعدة المقطوعة 1442 كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة والتأكد من الأهلية للحصول على الدعم

قامت الحكومة السعودية بطرح المساعدة المقطوعة ليستفيد منها عدد كبير من المواطنين المحتاجين والذي لم يكن لديهم أي مصدر دخل، حيث أن المساعدة المقطوعة مطروحة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، فيشهد العالم بأكمله بوجود تفشي فيروس في جميع دول العالم، ويوجد الكثير من المحتاجين في جميع الدول.

فقامت الحكومة السعودية بطرح هذه المساعدة من أجل مساعدة المحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وجميع الناس الذي لم يتمكنوا من الإنفاق على أسرهم، حيث خصصت وزارة التضامن الاجتماعي مبالغ مالية تعطى لجميع المستفيدين من المعاشات التي طرحتها وزارة التضامن الاجتماعي، فنوضح اليوم من خلال هذه المقالة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر موقع وكالة الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

ليس من الموضح موعد لصرف المساعدة المقطوعة إلا عن طريق الدخول على الموقع المخصص للمساعدة المقطوعة عبر وزارة التضامن الاجتماعي من هنا ويتم متابعة باقي الخطوات من الضغط على زر الاستعلام ومن ثم كتابة رقم الطلب عن الاستعلام ويمكنك إرسال رسالة نصية أو التحدث لخدمة العملاء عن طريق رقم 19911 وستبلغك بالموعد المحدد لصرف هذه المساعدة.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

يوجد بعض الشروط التي لابد أن تتوافر في المواطن حتى يتم الحصول على المساعدة المقطوعة عبر وزارة التضامن الإجتماعي:-

لابد أن لا يزيد المواطن عن 32 سنة

يتم صرف هذه المساعدة للأسر الأشد احتياجاً.

يتساوى في صرف المساعدة المقطوعة الرجل مثل المرأة تماماً.

يتم صرف المساعدة لمن هو جنسية سعودية فقط.

المساعدة المقطوعة تصريحات رسمية 2021

وأكدت الوزارة أنها ستستأنف صرف المساعدات في أقرب وقت ممكن ، وأن التأخير يكمن في رغبتها في التأكد من أنها على المسار الصحيح وأن متلقي الدعم يستحقون ذلك ، وأكدت أن الشائعات المنتشرة في الآونة الأخيرة بأن هناك قطع للصرف لا أساس لها من الصحة تماما وسوف يتم الصرف من جديد بعد الانتهاء من مراجعة كافة الطلبات المعلقة للمواطنين